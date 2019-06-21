В Ярославской области открыли заготовительный пункт дикорастущего сырья

р.п. Пречистое, Ярославская область, , 10:06 — REGNUM В Ярославской области открылся первый заготовительный пункт, который будет покупать у населения лесные грибы и ягоды, а также продукцию личных подсобных хозяйств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Заготовительный пункт сельхозпродукции и дикорастущего сырья будет работать в поселке Пречистое Первомайского района Ярославской области.

«Заготовительные организации потребительской кооперации будут принимать овощи и фрукты, а также лекарственно-техническое сырье, дикорастущие плоды и ягоды. Садовые товарищества, фермеры и местное население смогут реализовать свою продукцию там, где ее вырастили, минуя этап длительной транспортировки», — рассказала ИА REGNUM и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.

Стоимость заготовительного пункта составила около 2 миллионов рублей. Внутри будет располагаться сушилка, разделочный стол, холодильник и автоматизированная система упаковки.

«Заготовительный пункт в Первомайском районе пока, в основном, будет специализироваться на приемке мясной продукции. Благо, что в районе есть предприятия по переработке мяса, заинтересованные в качественном сырье. Но в планах уже этим летом принимать здесь от населения лесные ягоды и грибы», — отметил заместитель председателя Ярославской областной Думы Сергей Якушев.

В целом по Ярославской области до 2021 года планируется открыть не менее 12 заготовительных пунктов. В этом году они должны появиться в Пошехонском и Некоузском районах.

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