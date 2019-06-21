Пятница, 21 Июня 2019 года
10:00:31 МСК

Пятый энергоблок Ленинградской АЭС вернули в строй

Экономика

Он выведен на 100% нагрузки

Сосновый Бор, Ленинградская область, 21 июня 2019, 10:00 — REGNUM  Специалисты Ленинградской АЭС подключили энергоблок № 5 ВВЭР-1200 к единой энергосети после краткосрочного ремонта и вывели его на 100% нагрузки, сообщила пресс-служба Росэнергоатома.

«В настоящее время на Ленинградской АЭС в работе находятся 2,3 и 5-й энергоблоки и несут суммарную нагрузку 3 175 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на станции отключили от сети турбогенератор ТГ-9 пятого энергоблока в связи с получением сигнала о наличии влаги в корпусе генератора. Энергоблок был выведен в ремонт.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ленинградской АЭС в корпусе турбогенератора обнаружили влагу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить