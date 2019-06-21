Фигурант «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в РФ

Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Один из участников так называемого списка Бориса Титова, предприниматель Роман Стародубец вернулся в Россию из США. Его обвиняли в мошенничестве с кредитами на ремонт газопровода «Северный поток», сообщает РБК.

Стародубец прилетел из Нью-Йорка в петербургский аэропорт «Пулково». Бизнесмена встретила супруга, прибыл он вместе с матерью, рассказал представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Дмитрий Григориади.

«Прилет был штатным, не сопровождался задержанием и не отличался от прилета иных пассажиров данного рейса», — уточнил он.

Стародубец был объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве и последние пять лет провел в США. Бизнесмен попросил включить его в список желающих вернуться в Россию предпринимателей в декабре 2018 года в Лондоне.

Уголовное дело против бизнесмена касается махинаций с кредитами на ремонт и строительство участка «Северного потока — газопровода Бованенково — Ухта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российский бизнес-омбудсмен Борис Титов передал в Кремль список «беглых» предпринимателей, которые находятся за границей, опасаются уголовного преследования в России, но хотели бы вернуться на родину.

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