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KT Corporation и JW2B будут работать вместе над VR контентом в Японии

Экономика

Южнокорейская медиа культура получила новое направление

Токио, 21 июня 2019, 09:56 — REGNUM  Представители южнокорейской компании KT Corporation подписали бизнес-соглашение с представителями японской компанииJW2B. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось сегодня, 20 июня в штаб-квартире японской компании, расположенной в Токио.

Известно, что компании будут совместно работать над производством приложениями дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) с участием южнокорейских актеров и певцов.

В рамках данного соглашения, KT Corporation предоставит японской компании видео с выступлениями южнокорейских артистов, которые в последствии будут транслироваться в VR, Online tv, Live TV и на мобильных устройствах.

Кроме того, компании планируют создать персонажа KTUN, который будет олицетворять весь южнокорейский медиа рынок в Японии.

«Благодаря данному соглашению мы сможем создать новый AR и VR контент, который мы не могли сделать на территории нашей страны. Мы будем шагать в ногу со временем и сделаем все возможное, что бы подготовиться к эпохе сети 5G», — сообщили представители южнокорейской компании KT Corporation.

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