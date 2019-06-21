Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Гордума Екатеринбурга со второй попытки приняла корректировку бюджета-2019. Решение приняли на внеочередном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В нынешнем проекте корректировки, как и ожидалось, убрали 120 млн рублей расходов — это траты на музей труженикам тыла (100 млн рублей) и часть денег на медиахолдинг (20 млн рублей).

Не желая затягивать встречу, депутаты попросили дать им проголосовать без доклада со стороны мэрии. Корректировку приняли единогласно.

Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет. Позже на совместных встречах с мэрией из корректировки были убраны траты на музей труженикам тыла и часть сумм, которые предназначались на муниципальные видеостудию и газеты.

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