Пятница, 21 Июня 2019 года
09:47:00 МСК

Казахстан начнет экспорт бензина за пределы ЕАЭС – минэнерго

Экономика

В переговорах Нур-Султана со странами ЕАЭС возникают разногласия, связанные с реэкспортом

Нур-Султан, 21 июня 2019, 09:46 — REGNUM  Казахстан начнет экспорт бензина в страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает 21 июня издание BNews.

По его словам, в переговорах со странами ЕАЭС возникают разногласия, связанные с жесткими условиями казахстанской стороны. В частности, Нур-Султан настаивает на невозможности реэкспорта нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что профильные ведомства Казахстана и Белоруссии создали рабочую группу по согласованию вопросов экспорта казахстанского бензина.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить