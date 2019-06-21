Казахстан начнет экспорт бензина за пределы ЕАЭС – минэнерго

Нур-Султан, , 09:46 — REGNUM Казахстан начнет экспорт бензина в страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает 21 июня издание BNews.

По его словам, в переговорах со странами ЕАЭС возникают разногласия, связанные с жесткими условиями казахстанской стороны. В частности, Нур-Султан настаивает на невозможности реэкспорта нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что профильные ведомства Казахстана и Белоруссии создали рабочую группу по согласованию вопросов экспорта казахстанского бензина.