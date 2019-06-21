В Приамурье укрупняют муниципалитеты и думают на что потратить деньги

Благовещенск, , 09:43 — REGNUM В Амурской области продолжаются работы по укрупнению муниципалитетов, это делается для экономии бюджетных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона Василий Орлов сообщил, что не видит больших рисков в общественно-политической сфере. При этом одной из исторически наболевших проблем региона является большое количество органов местного самоуправления. Укрупнения должны быть логичными и соответствовать требованиям закона, а также должны быть поддержаны людьми, проживающими на этих территориях.

«Я занимаюсь теми вещами, которые меня беспокоят больше всего. Вот я вижу, что у нас по экономике, по бюджету были проблемы, по привлечению новых инвестпроектов. Мы по прошлому году прилично подросли по собственным доходам. На самом деле серьезная работа была проведена. Сейчас большая проблема, что делать с этими деньгами, сегодня будет совещание по освоению. Потому что по освоению нацпроектов мы отстаем, сильно. Оказалось, деньги притащить проще, чем потратить. В хорошем смысле», — сказал Василий Орлов.

Губернатор отметил, что в области имеются муниципальные образования, численность населения в которых не превышает 15 тысяч человек. При этом территория должна быть наделена всей полнотой власти: должны быть свои представительные органы, исполнительные, и всё это должно финансироваться. Губернатор привёл пример: из 2 700 депутатов, которые по закону должны подавать декларации о доходах за прошлый год, 1 300 можно было обвинить в коррупции и отстранить. Народные избранники неправильно заполнили декларации — и не потому что они коррупционеры, а потому что не знают, как оформлять документы.

«Если мы хотим объективно, правильно эту власть сформировать, то придётся укрупняться. Нравится это, или нет. С точки зрения повышения эффективности это правильно», — сказал Орлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО шли разговоры о необходимости слияния с Хабаровским краем, так как бюджет области находится в плачевном состоянии и по объективным причинам уже не способен обслуживать потребности территории. В самой ЕАО, по рекомендации, выданной Минфином после проведённого здесь аудита, разрабатывают решения об укрупнении муниципалитетов.