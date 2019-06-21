Экспорт ИКТ из Южной Кореи сократился на 22,6%

Сеул, , 10:01 — REGNUM В мае 2019 года экспорт информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 22,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования, науки и техники.

Согласно опубликованным данным, экспорт ИКТ составил $14,31 млрд, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Известно, что экспорт информационных и коммуникационных технологий падает семь месяцев подряд. В ноябре 2018 года экспорт ИКТ сократился на 1,7%, в декабре 2018 года — на 10,1%, в январе 2019 года — на 18,4%, в феврале — на 19,2%, в марте — на 16,4%, в апреле, на 10,7%.

В мае 2019 годаэкспорт полупроводников сократился на 30%, до $7,66 млрд, ЖК-дисплеев — на 21,5%, до $1,63 млрд, мобильных телефонов — на 33,9%, до $930 млн.

С другой стороны, экспорт OLED панелей, напротив, увеличился на 3,7%, до $620 млн, аккумуляторов — на 5,2%, до $620 млн, компьютеров — на 78,8%, до $170 млн.

Известно, что экспорт ИКТ в Китай сократился на 31,5%, до $7,12 млрд, в страны Европы — на 16%, до $850 млн, в США — на 15,5%, до $1,48 млрд.

С другой стороны, экспорт во Вьетнам увеличился на 1,6%, до $1,91 млрд, в Японию — на 3,5%, до $370 млн.