Желание Кудрина вернуться во власть «выглядит странным»

Москва, , 09:29 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской управленческой системе экономистом «из 1990-х». Об этом заявил президент на «прямой линии», и это совершенно справедливые слова, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Экономисты 90-х полностью обанкротились во время дефолта августа 1998 года, окончательно они ушли со сцены после провала либеральных партий на парламентских выборах 2003 года. Нынешняя экономическая модель, реализованная в России, часто и справедливо называется чиновничьим капитализмом, доля государственного сектора — 50−70%. В 1999 году госсектор — 10%», — пояснил эксперт.

Первый класс олигархов был сформирован на залоговых аукционах, за которыми, как считается, стояли Анатолий Чубайс и известный инвестбанкир Борис Йордан. Потом частично они были пересмотрены, из громких приватизационных сделок того времени в частных руках остается только «Норильский никель». Так что современная российская экономика не имеет ничего общего с моделью 90-х годов.

«Вообще желание Алексея Кудрина вернуться во власть и поуправлять Россией выглядит очень странным. Его время давно прошло, а взгляды далеки от мировоззрения большинства российских граждан. Его место — среди директоров частного финансового дома, ориентированного на привлечения западных клиентов на российский рынок акций и облигаций», — считает Разуваев.

Сергей Глазьев — другая история, экономист теоретик, социалист, который так и не смог найти себя в буржуазной России. Часто его утверждения выглядят очень странными, что неудивительно: он ни дня не работал в частном секторе, в бизнесе, а значит, сам не заработал ни цента. Справились бы с работой в премьерском кресле глава Банка России Эльвира Набиуллина или глава Татарии Рустам Минниханов.

«Однако это не означает, что Дмитрий Медведев, особенно на фоне санкций, не справляется со своими обязанностями. Хотя, конечно, хотелось бы к финансовой стабилизации и росту котировок акций добавить рост ВВП выше среднемирового», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин назвал экс-главу Минфина, председателя Счетной палаты Алексея Кудрина «дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х».

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