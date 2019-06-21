Китай готов приступить к строительству моста в Хабаровском крае в 2020 году

Хабаровск, , 09:15 — REGNUM Идея строительства автомобильного моста из Хабаровска в Китай, между населёнными пунктами Покровка (РФ) — Жаохэ (КНР) заинтересовала китайских инвесторов. Китай готов приступить к строительству перехода уже в июле 2020 года намерен потратить на это 1 млрд юаней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Делегация предпринимателей из Хабаровского края уже побывала в уезде Жаохэ, КНР, где встретилась с китайскими предпринимателями.

Длина моста — около километра. Из них надводная часть составляет 470 метров, остальное — подъездные пути. По оценкам китайской стороны, стоимость строительства моста составит порядка 1 млрд юаней.

Китайская сторона очень заинтересовалась идеей и готова приступить к строительству уже в июле 2020 года.

Хабаровский край является давним экономическим партнером Китая, особенно соседней провинции Хэйлунцзян. В уезде Жаохэ активно ведутся работы по строительству железной дороги, крупного аэропорта, нового речного вокзала, мощность которого составит порядка 2 млн грузов и 500 тыс. пассажиров в год.

На заседании совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта представители бизнеса озвучили идею Сергею Фургалу. Он идею поддержал, однако напомнил, что процесс этот быстрым не будет, в качестве примере глава региона привел мост Благовещенск — Хэйхэ, который строился очень много лет. Однако, по мнению Фургала, увеличивать мощность пропускного пункта Покровка необходимо, поскольку он работает на 30% от своей мощности. Это, по мнению Фургала, должно стать дополнительным аргументом в обращении к федеральному правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес Хабаровского края выступает за строительство моста Покровка — Жаохэ. Власти Хабаровского края и АО РЖД намерены обратиться в правительство РФ с просьбой начать строительство железнодорожного моста через Амур и второго нового Кузнецовского тоннеля не в 2025 году, как запланировано, а в 2020, а также ускорить развитие дороги общего пользования на участке Ванино — Советская Гавань. Нехватка железнодорожных мощностей тормозит развитие морских портов в регионе.

Власти Хабаровского края также намерены добиваться предоставления аэропорту Хабаровск — Новый режима открытого неба. Минтранс РФ много лет держит небо над Хабаровском закрытым, что привело к сворачиванию авиаперевозок, стагнации туристической отрасли.