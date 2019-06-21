У граждан РФ из кошельков одномоментно «вынули» 2% доходов

Москва, , 09:07 — REGNUM Президента Владимира Путина, как ранее и главу Счетной палаты Алексея Кудрина, очень волнует тема бедности в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Российский бюджет забит доходами: здесь и поступления от экспортеров, и налоги разного уровня, и покупки валюты, и оптимизация расходных статей. Но эти деньги висят мертвым грузом, потому что страна все-таки под санкциями, и никто не знает, как все повернется дальше. В это же время количество тех, кто едва сводит концы с концами, увеличивается», — отметила эксперт.

Все довольно просто. У людей из кошельков одномоментно вынули 2% доходов (имеется в виду январский прирост НДС). А потом им сказали, что они и так живут хорошо, потому что прожиточный минимум подтянули, пенсии индексировали чуть ли не в два раза выше официальной инфляции, МЧС дали денег на зарплатный фонд гражданских сотрудников и т. д.

«Только в экономике это почему-то совсем не ощущается. На это указывают и бесконечные обращения людей к президенту России как власти высшей инстанции — граждане говорят о небольшом доходе и вынужденном положении работать сразу в нескольких местах.

Таких людей органы власти не считают бедными, потому что суммарно и в результате непомерных усилий их доход все-таки неплох. Но это искаженная картина», — высказала своё мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным он объяснил, почему доходы жителей России падают.

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