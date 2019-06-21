В Кении снизили цель по производству электроэнергии к 2030 году

Найроби, , 09:12 — REGNUM Власти Кении снизили цель по увеличению производства электроэнергии к 2030 году приблизительно на 30%. Потребность в электричестве растет медленнее, чем ожидалось, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Кении Чарльза Кетера от 20 июня.

В настоящее время в стране намереваются увеличить производство на 7200 МВт вместо 10 000 МВт, как планировалось ранее.

В 2018 году власти прогнозировали, что спрос на электроэнергию будет расти на 9% ежегодно вплоть до 2021 года, а затем на 7% до 2030 года. Однако прогнозы не оправдались.

«Нет необходимости в оглашении целей, которые мы не сможем достичь, поэтому мы снизили их до 7200 МВт, это будет реализовано путем различных инновационных подходов», — заявил Кетер.

В декабре 2018 года министерство энергетики заявило, что 75% населения Кении имеет доступ к электричеству. В 2014 году электричество было доступно 32% населения.

Полной обеспеченности населения электроэнергией ожидается достичь к 2022 году, заявил Кетер в декабре.