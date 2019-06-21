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Псковские проблемные предприятия задолжали Газпрому почти 500 млн рублей

Экономика

Общий долг региона — 884,2 млн рублей

Псков, 21 июня 2019, 08:49 — REGNUM  Общий объём просроченной задолженности проблемных предприятий Псковской области за поставленный газ на 1 июня составил 491,5 млн рублей, сообщила пресс-служба Газпрома.

В компании отметили, что общий объем просроченной задолженности региона составляет 884,2 млн рублей.

Накануне график погашения долгов в 2019—2029 годах подписали председатель правления Газпрома Алексей Миллер и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Стороны также обсудили реализацию газовых проектов в регионе, в частности, обязательства Псковской области по ликвидации отставания подготовки потребителей к приему газа от ранее построенных Газпромом объектов.

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