Псковские проблемные предприятия задолжали Газпрому почти 500 млн рублей

Псков, , 08:49 — REGNUM Общий объём просроченной задолженности проблемных предприятий Псковской области за поставленный газ на 1 июня составил 491,5 млн рублей, сообщила пресс-служба Газпрома.

В компании отметили, что общий объем просроченной задолженности региона составляет 884,2 млн рублей.

Накануне график погашения долгов в 2019—2029 годах подписали председатель правления Газпрома Алексей Миллер и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Стороны также обсудили реализацию газовых проектов в регионе, в частности, обязательства Псковской области по ликвидации отставания подготовки потребителей к приему газа от ранее построенных Газпромом объектов.

Читайте также: Псковской области не хватает полмиллиарда рублей на льготные лекарства