Ирану не видать живых баранов из Дагестана — власти республики против

Махачкала, , 08:46 — REGNUM Власти Дагестана против вывоза за пределы республики живых баранов. В случае такого экспорта регион лишится добавленной стоимости и потеряет потенциальную прибыль. Об этом 20 июня заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, комментируя планы руководства аэропорта города Махачкалы по расширению и удлинению взлетно-посадочной полосы для приема широкофюзеляжных транспортных самолетов. Такое решение в авиагавани объяснили желанием Ирана вывозить из Дагестана баранину в живом весе.

«Переработка продукции создает добавленную стоимость и, соответственно, позволяет извлекать больше прибыли как сельхозтоваропроизводителям, так и бюджету республики. В случае же экспорта живых баранов, регион лишается добавленной стоимости и теряет потенциальную прибыль. Естественно, мы не можем этого допустить», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства Дагестана .

Абдулмуслимов напомнил, что и глава субъекта Владимир Васильев в своём мартовском послании парламенту поручил отслеживать эти процессы и не лишать прибыли местных товаропроизводителей. Министр также подчеркнул, что баранина будет поставляться на экспорт только после обеспечения продовольственной безопасности населения Дагестана и глубокой переработки на территории республики.

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Напомним, в ноябре, на аграрном форуме «Золотая осень Дагестана-2018», Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о положительных показателях, достигнутых в сфере АПК. Вице-премьер отметил, что в 2018 году из Дагестана в Иранскую Республику было поставлено более 3,5 тыс. тонн баранины.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Дагестан и Иран подписали также соглашение о поставках мяса крупного рогатого скота. Согласно договору, дагестанское предприятие СПоК «Агросоюз» поставит в Иран 800 тонн мяса телятины на общую сумму 393,6 млн рублей. В целом в прошлом году Дагестан увеличил объемы экспортируемой в Иран животноводческой продукции более чем в 20 раз.

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