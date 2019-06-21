Мост через Амур и второй Кузнецовский тоннель нужны Хабаровскому краю

Хабаровск, , 08:35 — REGNUM Правительство Хабаровского края и АО «РЖД» просят правительство России ускорить строительство нового моста через реку Амур и строительство нового, второго Кузнецовского тоннеля. Соответствующие предложения направлены в правительство России, Минтранс РФ, Минвостокразвития, Совет Федерации. Строительство просят начать не в 2025 году, как запланировано, а в 2020-м, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо ускорения строительства моста через Амур и нового Кузнецовского тоннеля, железнодорожники и правительство региона просят ускорить работы по развитию инфраструктуры общего пользования на участке Ванино — Советская Гавань.

В региональном минтрансе подчеркивают, что нехватка железнодорожных мощностей тормозит развитие морских портов Хабаровского края.

Министр транспорта Хабаровского края Валерий Немытов на заседании совета при губернаторе по поддержке экспорта отметил, что, в случае, если предложение будет поддержано федеральными властями, то к 2023 году на указанном участке, Ванино — Советская Гавань, удастся получить необходимые мощности железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес Хабаровска также полагает, что Хабаровскому краю необходим мостовой автомобильный переход в Китай через реку Уссури между населённым пунктом Покровка и китайским Жаохэ. Там имеется понтонный мост, но в осенне-зимний период он не функционирует. Со стороны Китая в Жаохэ строится мощная инфраструктура — железная дорога, большой аэропорт.