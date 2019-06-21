Пятница, 21 Июня 2019 года
08:54:14 МСК

Япония может поднять импортные тарифы на товары из Южной Кореи

Экономика

С повышением импортных тарифов экспорт товаров из Южной Кореи в Японию может сократиться на 7,9%

Сеул, 21 июня 2019, 08:51 — REGNUM  Япония может поднять импортные тарифы на товары из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей The Federation of Korean Industries.

«Если Япония увеличит тариф на наши товары на 30%, то экспорт товаров в Японию может сократиться на 7,9%, до 2,4 млрд», — сообщили специалисты.

В 2018 году экспорт товаров из Южной Кореи в Японию составил $30,5 млрд.

Согласно прогнозам специалистов из Национального университета Пусана, если тариф увеличится на 10%, то объем экспорта в Японию сократится на 2,2%, если на 20%, то объем экспорта — на 4,8%, если на 25%, то объем экспорта — на 6,3%.

По мнению специалистов, тарифы могут быть увеличены на следующие категории товаров: медицинское оборудование, оптоволокно, кухонные приборы, алюминий, морепродукты (тунец, устрицы), химические реагенты и другое.

«Правительство двух стран должны улучшить отношения, чтобы недопонимание не привело к ответным мерам, таким как повышение тарифов на импортную продукцию», сообщили представители The Federation of Korean Industries.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить