Сеул, , 08:51 — REGNUM Япония может поднять импортные тарифы на товары из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей The Federation of Korean Industries.

«Если Япония увеличит тариф на наши товары на 30%, то экспорт товаров в Японию может сократиться на 7,9%, до 2,4 млрд», — сообщили специалисты.

В 2018 году экспорт товаров из Южной Кореи в Японию составил $30,5 млрд.

Согласно прогнозам специалистов из Национального университета Пусана, если тариф увеличится на 10%, то объем экспорта в Японию сократится на 2,2%, если на 20%, то объем экспорта — на 4,8%, если на 25%, то объем экспорта — на 6,3%.

По мнению специалистов, тарифы могут быть увеличены на следующие категории товаров: медицинское оборудование, оптоволокно, кухонные приборы, алюминий, морепродукты (тунец, устрицы), химические реагенты и другое.

«Правительство двух стран должны улучшить отношения, чтобы недопонимание не привело к ответным мерам, таким как повышение тарифов на импортную продукцию», — сообщили представители The Federation of Korean Industries.