Президент Сьерра-Леоне открыл тендер на строительство моста в аэропорт

Фритаун, , 08:36 — REGNUM Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био в среду, 19 июня, открыл тендерный процесс на строительство семикилометрового моста, который соединит Фритаун с единственным в стране международном аэропортом. Проект будет стоить около двух миллиардов долларов США, передает информационное агентство Reuters.

В настоящее время в Международный аэропорт Фритауна, расположенный в Лунги, можно добраться только на лодке или вертолете. Аэропорт расположен около пяти километров от Фритауна. Их разделяет река Рокел, сообщает издание.

«Я внимательно прослежу за процессом и удостоверюсь в том, что каждый тендер соответствует требованиям и наилучшим образом отвечает долгосрочным интересам Сьерра-Леоне», — заявил президент в среду в государственной резиденции.

Ранее чиновники оценили стоимость строительства моста в Лунги от 1,3 до 2 миллиардов долларов США.

Представитель министерства транспорта Сьерра-Леоне Джеймс Тёрнер заявил, что строительство займет от четырех до пяти лет.