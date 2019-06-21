Долги по зарплате в России за май выросли на 1,6%

Москва, , 08:26 — REGNUM В России за май 2019 года долги по зарплате увеличились на 47,8 млн рублей (на 1,6%). Такие данные представил Росстат.

По данным на 1 июня, предприятия задолжали зарплату 45,1 тыс. работникам. Сумма задолженности по зарплате составила 2 млрд 948,5 млн рублей.

Самые большие долги в обрабатывающих производствах (52%), в строительстве (17%), на транспорте (8%) и в сельском хозяйстве (7%).

Лидирует по задолженности Центральный ФО — 811,4 млн рублей. Меньше всего в Уральском ФО — 54,7 млн рублей.

Читайте также: Долги по зарплатам в России в апреле сократились на 0,7%

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по заработной плате в России в апреле снизилась на 19 млн рублей, или на 0,7%.

Ранее на эту тему: Долги по зарплатам в России в марте выросли на 14,2%