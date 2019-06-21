Инвестиции в госуправление и соцобеспечение в Казахстане сократились на 8%

Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Объем инвестиций в государственное управление, оборону и обязательное социальное обеспечение в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составил 8,6 млрд тенге ($22,7 млн), что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 21 июня сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

В ведомстве уточнили, что основным источником финансирования данного сектора является местный бюджет регионов республики — 7,6 млрд тенге ($20,1 млн), или 88,8% от общего объема. Собственные средства бизнеса составили 760 млн тенге ($2 млн), средства республиканского бюджета — 204,7 млн тенге ($540 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 3,88 трлн тенге ($10 млрд), что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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