Пятница, 21 Июня 2019 года
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Южнокорейская замороженная клубника появится в магазинах Австралии

Экономика

Экспорт клубники составил 500 кг

Сосан, Южная Корея, 21 июня 2019, 12:23 — REGNUM  Южнокорейская замороженная клубника появится в магазинах Австралии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сосана.

По их словам, сегодня, 21 июня 500 кг замороженной клубники, выращенной на фермах города, было экспортировано в Сидней.

Экспортом продукции Haemi Strawberry Wine в США и Австралию занимается компания Marquis.

Известно, что компания Haemi Strawberry Wine ежегодно выращивает 10−15 тонн клубники на плонтациях общей площадью 6600 кв. м.

«Экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж набирает обороты. Мы окажем любую поддержку фермерам, чтобы увеличить экспорт продукции нашего региона, а также увеличить их прибыль», — сообщили представители администрации города.

Известно, что на территории города Сосана расположены 56 клубничных ферм, общая площадь которых равна 16 га, а объем выращиваемой продукции достигает 600 тонн.

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Сельское хозяйство
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