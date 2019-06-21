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В Якутии ищут способ не допустить блокировку счетов «Якутцемента»

Экономика

«Думаю, что найдём юридическое решение для того, чтобы работа крупнейшего предприятия строительной отрасли Якутии не была парализована»

Якутск, 21 июня 2019, 07:57 — REGNUM  Руководство Якутии пытается предпринять меры, чтобы избежать блокировки счетов компании «Якутцемент», входящей в группу «Востокцемент». Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, комментируя информацию о решении Басманного суда Москвы взыскать с холдинга «Востокцемент» 3,2 млрд рублей, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы изучаем эту ситуацию. Блокировка счетов крупнейшего предприятия строительной отрасли Якутии в разгар короткого строительного сезона нам абсолютно не нужна. Думаю, что найдём юридическое решение для того, чтобы работа крупнейшего предприятия строительной отрасли Якутии не была парализована», — цитирует Айсена Николаева телеканал «Якутия24».

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент». Помимо компаний холдинга, которые являются ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей, аресту подверглись счета компаний ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент».

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