В Якутии ищут способ не допустить блокировку счетов «Якутцемента»

Якутск, , 07:57 — REGNUM Руководство Якутии пытается предпринять меры, чтобы избежать блокировки счетов компании «Якутцемент», входящей в группу «Востокцемент». Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, комментируя информацию о решении Басманного суда Москвы взыскать с холдинга «Востокцемент» 3,2 млрд рублей, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы изучаем эту ситуацию. Блокировка счетов крупнейшего предприятия строительной отрасли Якутии в разгар короткого строительного сезона нам абсолютно не нужна. Думаю, что найдём юридическое решение для того, чтобы работа крупнейшего предприятия строительной отрасли Якутии не была парализована», — цитирует Айсена Николаева телеканал «Якутия24».

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент». Помимо компаний холдинга, которые являются ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей, аресту подверглись счета компаний ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент».