Финансовый результат: нижегородские компании показали спад в 3 раза

Нижний Новгород, , 07:46 — REGNUM В Нижегородской области за январь-апрель 2019 года снизилась численность работников предприятий, которые не относятся к малому бизнесу, а также наблюдался существенный спад сальдированного финансового результата — в 3,3 раза. Нижегородстат подвёл итоги за четыре месяца текущего года для сферы труда и занятости населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К началу мая среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составляла 1151,5 тыс. человек, из которых в компаниях, что не относятся к малому бизнесу, работали 790,4 тыс. человек. Среди заметных тенденций: рост числа работников по полному кругу организаций — на 1,3 тыс. человек, и снижение, если не учитывать малое предпринимательство, — на 0,9 тыс. человек.

За январь-апрель 2019 года было замещено 821 511 рабочих мест, из которых 790 436 человек — это списочный состав, 13 694 — внешние совместители и 17 381 человек выполняли работы по договорам гражданско-правового характера. Больше всего работников было задействовано в сфере обрабатывающих производств — 191 135 человек, образования — 111 113 человек, здравоохранения и социальных услуг — 93 913 человек.

За рассматриваемый период нижегородские организации демонстрировали спад по показателю сальдированного финансового результата (прибыли за минусом убытков). Так, общий показатель за четыре месяца текущего года у компаний, где более 15 работников (за минусом малого бизнеса), был на уровне 18 903,4 млн рублей против 62 524,9 млн рублей за тот же период 2018 года. Таким образом, спад был в 3,3 раза.

По оперативным данным налоговой инспекции Нижегородской области, в бюджеты всех уровней в январе-апреле 2019 года поступило 98,033 млрд рублей налогов.

Напомним, за первый квартал 2019 года в Нижегородской области реальные располагаемые доходы населения относительно такого же периода 2018 года составляли 97,2%.