Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам года

Москва, , 07:34 — REGNUM Общая сумма компенсации Белоруссии за поставку загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года, заявил 21 июня заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, в настоящее время достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба.

«Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года», — цитирует ТАСС Приходько.

Он добавил, что будут учитываться реальные объемы поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через территорию этой страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле белорусская компания «Белнефтехим» пожаловалась на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Прокачка нефти была остановлена как в Белоруссии, так и в других странах, по которым идёт нефтепровод, — Польше, Словакии, Венгрии и других.

В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области. Правоохранительные органы задержали подозреваемых. В начале июня в Минэнерго сообщили, что проблема с загрязненной нефтью практически решена.

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