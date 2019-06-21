Новая вспышка чумы свиней зафиксирована в китайской провинции Гуйчжоу

Пекин, , 07:33 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о новой вспышке африканской чумы свиней в провинции Гуйчжоу, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Вспышка произошла на двух фермах в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу, сообщили в министерстве сельского хозяйства КНР, ссылаясь на доклад Китайского центра контроля за заболеваниями животных КНР.

В настоящее время 21 из 65 свиней на ферме в деревне Лолян уже умерли от опасного для свиней вируса, в то время как на ферме в деревне Лэян погибло 15 из 121 свиней, отметили в ведомстве. На место были направлены специальные дезинфекционные группы для убоя зараженных свиней и дезинфекции помещений.

Перевозка свиней и продуктов из свинины из зараженных районов была запрещена, сообщили власти. Африканская чума свиней опасна только для свиней и не угрожает человеку или другим видам животных. Первый случай заражения в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны.

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