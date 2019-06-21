Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО

Анадырь, , 07:22 — REGNUM Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов. С такой инициативой выступил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Одним из решений для снижения тарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики и фиксация стоимости топлива. Это сразу станет заметно для населения, и нагрузка на региональный бюджет сократится», — считает Роман Копин.

Он обратил внимание на то, что правительство округа ежегодно субсидирует региональные авиаперевозки и сдерживает рост тарифов, тем самым обеспечивая транспортную доступность населению.

«На более чем 86% направлений утверждённые тарифы составляют от 5 до 7 тыс. рублей. Это 15−20% от экономически обоснованного тарифа. Несмотря на такую стоимость авиабилетов, считаю, что тариф может быть ниже», — отметил Роман Копин в контексте предложения обнулить аэропортовые сборы и фиксировать стоимость авиатоплива.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос «прямой линии», президент России Владимир Путин назвал рост тарифов на авиаперевозки непомерным и обратил внимание на дорожающий авиационный керосин. В цене авиационного билета 30% — это цена топлива, отметил президент.