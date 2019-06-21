Экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 10%

Сеул, , 07:40 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает сокращаться. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 1 по 20 июня экспорт товаров из Южной Кореи составил $27,2 млрд, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среднесуточный экспорт также сократился на 16,2%, до $1,96 млрд.

Известно, что экспорт страны продолжает сокращаться на протяжении семи месяцев подряд.

В первые двадцать дней июня экспорт полупроводников сократился на 24,3%, нефтепродуктов — на 22,4%.

С другой стороны, экспорт легковых автомобилей увеличился на 19,6%, устройств беспроводной связи — на 10,5%, судов — на 20,6%.

Кроме того, экспорт товаров в США увеличился на 3,3%, в страны Европы — на 0,3%, в Сингапур — на 26%. С другой стороны, экспорт в Китай сократился на 20,9%, во Вьетнам — на 3,1%, в Японию — на 7,5%, в страны Ближнего Востока — на 28,5%.

В период с 1 по 20 июня импорт товаров в Южную Корею также сократился на 8,1%, до $27,9 млрд.

Импорт полупроводников увеличился на 12,6%, однако импорт нефти сократился на 15,8%, газа — на 25,9%, автомобилей — на 21,4%, оборудования для производства полупроводников — на 40,7%.

Кроме того, импорт из Китая увеличился на 2,3%, из Австралии — на 4,1%, из Вьетнама — на 9,5%, однако импорт из стран Ближнего Востока сократился на 26,5%, из стран Европы — на 15,8%, из Японии — на 13,9%.