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В Прикамье вдвое выросло число миллиардеров

Экономика

По данным налоговой службы, семь человек задекларировали доход за 2018 год более 1 млрд рублей

В Прикамье вдвое выросло число миллиардеров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Пермь, 21 июня 2019, 05:58 — REGNUM  В Пермском крае семь пермяков отчитались о доходе, сумма которого за 2018 год превысила 1 млрд рублей. Такие данные привела начальник краевого управления Федеральной налоговой службы Чулпан Госсамова на пленарном заседании Законодательного собрания, сообщают СМИ.

Стоит отметить, что число миллиардеров в Прикамье выросло в два раза. За 2017 год доход более 1 млрд рублей указали три человека.

Согласно информации налоговой службы, 14 жителей региона отчитались о доходе от 500 млн до 1 млрд рублей (за 2018 год), годом ранее граждан с таким доходом насчитывалось 19 человек.

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