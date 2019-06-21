Федеральный бюджет выделит Казани 350 млн рублей на Большое кольцо

Казань, , 05:28 — REGNUM На реализацию первого этапа проекта «Большое Казанское кольцо» из федерального бюджета выделят 350 млн рублей. Финансирование запланировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минтранса Татарии.

Соглашение о предоставлении бюджетного транша подписано между республикой и Росавтодором, контракт на работы планируют подписать 9 июля. Такую же сумму, как федеральный бюджет, на проект выделят и из республиканской казны. Средства на дорожные работы заложены в бюджете 2019 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Первый участок первого этапа — от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской — составит 800 метров. Это будет магистраль первого класса с шириной в шесть полос по 7,25 м в каждую сторону. Предусмотрено создание двух трамвайных путей, путепровода длиной почти 110 м на пересечении с Фермским шоссе.

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Напомним, реализацию проекта «Большой Казанское кольцо» начали в 2010 году, его протяжённость составляет 36,6 км. Авторы проекта предложили построить магистраль для столицы Татарии, где будет беспрерывное движение и обособленная полоса для трамвая. Очередной этап проекта — это участок от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской, на строительство которого в июне 2019 года ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ» объявило аукцион. Начальная цена лота составляет свыше 2,339 млрд рублей. Итоги подведут 28 июня 2019 года.