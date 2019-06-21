Нижегородских «мусорных» операторов проверят после «прямой линии» Путина

Нижний Новгород, , 03:58 — REGNUM После «прямой линии» с Владимиром Путиным, на которой была озвучена жалоба из Нижегородской области на то, что «мусорная реформа идёт шестой месяц, а изменений нет», губернатор Глеб Никитин поручил правительству провести анализ исполнения региональными операторами своих обязанностей. В рамках поручений в области должны пройти рейды для проверки соблюдения периодичности вывоза мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, 20 июня 2019 года состоялась ежегодная «прямая линия» Владимира Путина. В серии вопросов из регионов, касающихся «мусорной реформы», прозвучала жалоба жителя Нижегородской области Александра Репина.

«Мусорная реформа действует шестой месяц, изменений люди не почувствовали, контейнеры те же, дырявые, мусор вывозится нерегулярно», — заявил он.

Позднее выяснилось, что контейнер с мусором, который был продемонстрирован в качестве доказательств проблемы в селе Гагино, вывезли ещё до «прямой линии», а фото старое.

На совещании областного правительства, которое прошло после «прямой линии», представители администрации отметили, что мусор с площадки в Гагино уже давно вывозят по графику. В то же время Глеб Никитин по итогам общения Владимира Путина с россиянами поручил региональному правительству проанализировать все «приоритеты, обозначенные в ходе «прямой линии», даже те, где в качестве проблемного регион не прозвучал.

А по «мусорному вопросу» заместителю губернатора Андрею Харину было выдано поручение «проанализировать в приоритетном порядке периодичность вывоза мусора в зоне действия регионального оператора, обслуживающего территорию Гагино» и провести рейды «по другим зонам для проверки соблюдения периодичности вывоза».

"Бочка на берегу озере Моховое, как выяснилось, была установлена жителями самостоятельно. Мусор оттуда тоже вывезли, но наша задача обеспечить комфорт отдыхающих. В водоохранной зоне, конечно, контейнер установить нельзя, но необходимо проработать варианты размещения. Это прямая ответственность муниципальных властей. Поручаю провести дополнительные проверки в других местах отдыха», — заявил Никитин, комментируя второе фото, показанное в ходе «прямой линии».

В рамках совещания прозвучало, что региональными операторами было закуплено 12,5 тыс. контейнеров. По мнению главы региона, этого недостаточно, поэтому он также поручил провести рейды «по контролю за осуществлением вывоза ТКО домоуправляющими компаниями, ТСЖ и региональными операторами».

Андрей Харин отметил, что с июля муниципалитеты получат средства на обустройство площадок. Вести закупку будет централизовано министерство экологии и природных ресурсов области. По данным замгубернатора, на сегодня управляющие компании и региональные операторы за нарушения в сфере вывоза мусора оштрафованы на сумму свыше 6 млн рублей. Харин пообещал, что контроль будет усилен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, область разделена на девять «мусорных» зон, которые обслуживают семь региональных операторов.

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