Трамп надеется на помощь Канады в поставках редкоземельных металлов

Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились разработать план сотрудничества стран по поставкам «критичных минералов», сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что Трамп и Трюдо поручили своим администрациям разработать план по поставкам редкоземельных металлов. Отмечается, что ранее 80% редкоземельных металлов Соединенные Штаты получали из Китая, однако теперь из-за торговой войны Вашингтон ищет новых поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США провело переговоры с компанией Mkango Resources Ltd из Республики Малави по импорту редкоземельных металлов. Отмечается, что Пентагон также проводит консультации с другими добывающими компаниями по всему миру.

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