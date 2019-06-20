Четверг, 20 Июня 2019 года
23:43:41 МСК

Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стрит

Экономика

S&P 500 закрылся на 2954,18 пункта

Нью-Йорк, США, 20 июня 2019, 23:43 — REGNUM  Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P 500 закончил день с рекордом, 20 июня передает агентство Reuters.

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 249,17 пункта (0,94%), до 26 753,17 пункта, индекс S&P 500 вырос на 27,72 пункта (0,95%), до 2954,18 пункта, индекс Nasdaq вырос на 64,02 пункта (0,8%), до 8051,34 пункта.

Рынок ожидает снижения базовой процентной ставки ФРС США — многие надеются, что это произойдет уже в следующем месяце.

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