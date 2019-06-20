Доступность чистой воды новгородский губернатор пообещал повысить до 80%

Великий Новгород, , 21:05 — REGNUM Проблема доступа к качественной питьевой воде — актуальный вопрос и для Новгородской области. Как сообщает пресс-центр правительства региона, об этом по итогам «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Что мы будем делать для его решения? Станция третьего подъёма в Великом Новгороде уже работает. Подберезье, Малая Вишера, Старая Русса — там работы по очистке воды будут идти в 2019−20 годах. И сразу после — один из самых проблемных городов — Сольцы, там будет ставиться станция очистки и обезжелезивания. До 2024 года в регионе появится 23 таких объекта», — рассказал новгородский губернатор.

По словам Никитина, за шесть лет доступность чистой воды в регионе вырастет до 80 с лишним процентов. На решение проблемы регион получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

«На 100% вопрос решён не будет, но существенное продвижение для крупных населенных пунктов будет сделано», — заявил губернатор Новгородской области.

Отметим, что накануне, 19 июня, в Великом Новгороде открыли насосную станцию третьего подъёма, которая обеспечит питьевой водой жителей нового микрорайона на Торговой стороне города, где рядом с высотными домами построена школа, строится детский сад. До сегодняшнего дня водоснабжение и пожаротушение в этом районе обеспечивалось временной насосной станцией, ресурс которой уже исчерпал в себя. Новая станция рассчитана на 60 тыс. потребителей. Её строительство обошлось в 318,6 млн рублей, 147 млн рублей были выделены из федерального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин заявил, что в России доступа к чистой, хорошей воде не имеют миллионы людей. Глава государства также поручил обеспечить водой тюменский посёлок Каскара, жители которого обратились к президенту.

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