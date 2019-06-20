Благодаря росту детских пособий 700 новгородских семей преодолеют бедность

Великий Новгород, , 20:41 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 20 июня, после завершения «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным подсчитал эффект от решения об увеличении пособий на ребёнка до трёх лет.

«Небольшие расчёты сделал. Это 6825 семей в области, которые почувствуют дополнительный эффект. Это дополнительно более 600 млн рублей, которые получат семьи. И 700 семей благодаря такой поддержке смогут перейти черту бедности», — заявил Андрей Никитин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин заявил, что с января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10−11 тыс. рублей. По его словам, если эта мера коснётся детей от рождения до 1,5 года, под неё попадут 70% семей. При этом, по словам президента, «было бы странно» отказаться от поддержки при достижении ребёнком полутора лет, поэтому нужно распространить эту меру на все семьи с соответствующим доходом.

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