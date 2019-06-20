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Благодаря росту детских пособий 700 новгородских семей преодолеют бедность

Экономика

Новгородский губернатор подсчитал эффект от решения президента

Благодаря росту детских пособий 700 новгородских семей преодолеют бедность
Детская площадка

Великий Новгород, 20 июня 2019, 20:41 — REGNUM  Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 20 июня, после завершения «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным подсчитал эффект от решения об увеличении пособий на ребёнка до трёх лет.

«Небольшие расчёты сделал. Это 6825 семей в области, которые почувствуют дополнительный эффект. Это дополнительно более 600 млн рублей, которые получат семьи. И 700 семей благодаря такой поддержке смогут перейти черту бедности», — заявил Андрей Никитин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин заявил, что с января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10−11 тыс. рублей. По его словам, если эта мера коснётся детей от рождения до 1,5 года, под неё попадут 70% семей. При этом, по словам президента, «было бы странно» отказаться от поддержки при достижении ребёнком полутора лет, поэтому нужно распространить эту меру на все семьи с соответствующим доходом.

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