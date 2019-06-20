Сделаны выводы: Саратовский губернатор об итогах «прямой линии» Путина

Саратов, , 20:15 — REGNUM В ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина Саратовская область упоминалась как регион, где существуют проблемы с лекарственным обеспечением граждан. Губернатор Валерий Радаев счёл необходимым прокомментировать эту ситуацию.

«Тему лекарственного обеспечения в регионе держу на постоянном контроле. Была детально проанализирована ситуация со снабжением препаратами больных, в том числе инсулинозависимых граждан. Сделаны выводы. Из областного бюджета выделяются дополнительные средства на приобретение лекарств. Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения. В минздраве создана и работает «горячая линия». На ее номер может обратиться любой житель региона и получить информацию по интересующему его вопросу», — заявил губернатор.

Также о льготном лекарственном обеспечении рассказала глава регионального минздрава Наталия Мазина.

По ее словам, ранее в регионе проходила проверка Росздравнадзора, в рамках которой были выявлены нарушения, несколько ответственных специалистов были наказаны и оштрафованы.

«Повторюсь, сейчас работа по организации льготного лекарственного обеспечения жителей Саратовской области нами пересмотрена с учетом замечаний и предложений органов Росздравнадзора и Министерства здравоохранения страны», — подчеркнула Мазина.

Она уточнила, что финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется из федерального и областного бюджетов. В этом году в дополнение к областным средствам поступила федеральная субвенция в размере 235 млн рублей.

«Мы проводим ежедневный онлайн мониторинг наличия препаратов на региональном аптечном складе, организации поставок лекарственных препаратов по объему и номенклатуре в разрезе международных непатентованных и торговых наименований, а также мониторинг выписки льготных рецептов и обеспечения лекарственными препаратами больных в аптечных организациях… Министерство держит на особом контроле тему льготного лекарственного обеспечения граждан и принимает все возможные меры для решения вопросов, том числе в индивидуальном порядке», — заверила министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре прошлого года в Саратовской области после проведения проверки по заявлению 28-летней женщины в связи с необеспечением ее необходимыми лекарственными средствами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Причём уже после возбуждения уголовного дела женщина скончалась в больнице.

Женщине — инвалиду I группы по заболеванию «сахарный диабет» для предотвращения развития почечной недостаточности были рекомендованы препараты железа и «Эпоэтин», лекарственные средства она получала в 2017 году. Однако врачи эти препараты не выписывали, ссылаясь на их отсутствие. Родственники были вынуждены покупать лекарства за свой счет.

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