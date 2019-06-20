Володин: Совет Думы 24 июня изучит поручения по итогам «прямой линии»

Москва, , 19:31 — REGNUM Депутаты Госдумы оперативно приступят к работе над основными поручениями президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в ходе «прямой линии». Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

«Работой по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе «прямой линии» 20 июня, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за ход реализации послания. В понедельник на Совете Госдумы мы это обсудим. Также будут даны поручения профильным комитетам Госдумы», — заявил Володин.

По его словам, депутаты Госдумы уже ведут работу по целому ряду направлений, которые президент обозначил в ходе «прямой линии».

Речь, в частности, об анализе правоприменительной практики по статьям 228 и 303 УК РФ (хранение наркотических веществ и фальсификация доказательств), а также по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, занимаются профильные комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции.

«Что касается вопросов лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе «прямой линии», то в Госдуме создана и действует рабочая группа, занимающая вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан», — отметил Володин.

Он также отметил, что каждому из депутатов необходимо обсудить с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе «прямой линии», и взять на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь.