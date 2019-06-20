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Президент РФ заверил граждан в готовности РФ к вызовам — Железняк

Экономика

И ответил на возможное продление санкций в отношении РФ

Москва, 20 июня 2019, 18:59 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» заверил граждан в том, что экономика РФ и страна в целом готова противостоять любым вызовам извне. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

«Президент заверил россиян в готовности противостоять любым вызовам на пути развития страны и попыткам недобросовестных зарубежных конкурентов помешать усилению влияния России на мировой арене», — отметил Железняк.

Так, по его словам, стоящие перед страной вызовы РФ использует для развития экономики и роста внутреннего производства в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

«Владимир Путин демонстрирует, что Россия — сильное государство, которое не торгуется по вопросам суверенитета, умеет противостоять любым санкциям и попыткам сдержать наше движение вперед. Наши недополученные доходы из-за санкций не сопоставимы с теми потерями, которые несут страны Европы от антироссийских решений Брюсселя. Пожалуй, это можно считать прямым ответом лидера России на очередное продление антироссийских санкций, которое поставлено в повестку дня на встрече глав стран ЕС», — считает Железняк.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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