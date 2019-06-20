Швейцария выбирает себе истребитель

Берн, , 18:33 — REGNUM Прошел очередной этап отбора истребителя для ВС Швейцарии. Об этом пишет новостной ресурс Defense-Aerospace.com. В отборе участвуют пять истребителей из четырёх стран: Eurofighter (Airbus, Германия), F/A-18 Super Hornet (Boeing, США), Rafale (Dassault, Франция), F-35A (Lockheed-Martin, США) и Gripen E (Saab, Швеция).

Четыре из пяти заявленных кандидатов прошли лётные и наземные испытания в Пайерне. Пятый кандидат, истребитель Gripen E от Saab, решил не участвовать в лётных и наземных испытаниях и снялся с оценки.

В рамках лётных испытаний каждый кандидат совершил восемь полётов, которые должны были выполняться одним или двумя боевыми самолетами. Семь из восьми миссий имели конкретные задачи. Последняя миссия могла быть выбрана свободно, либо для повторения одной из предопределенных миссий, либо для демонстрации конкретных характеристик.

Целью была проверка истребителей в швейцарской среде, совместимость с технической инфраструктурой Швейцарии, а также определение степени зрелости боевых самолетов. Швейцарский научно-исследовательский институт Empa также проводил измерения шума в Пайерне и Майрингене.

Предварительная работа по приобретению нового истребителя для замены F/A-18C/D и F-5E/F началась около полутора лет назад. 25 января 2019 года пять кандидатов представили свои предложения, которые они составили на основе требований, опубликованных 23 марта 2018 года министерством обороны Швейцарии.

Результаты наземных и лётных испытаний будут отражены в специальных отчетах. На основе их анализа и оценки минобороны Швейцарии подготовит запрос предложений, который будет разослан кандидатам в конце 2019 года. После этого будут сопоставлены преимущества кандидатов на основе специализированных отчётов и определена общая полезность каждого самолета.

Результаты вместе с полным анализом рисков будут включены в отчет об оценке, в котором будет сравниваться общая полезность каждого кандидата с его затратами на приобретение и эксплуатацию в течение 30 лет. Работа над докладом об оценке начнется во второй половине 2020 года.