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Калужская область по приросту производства молока стала лучшей в стране

Экономика

Регион также вышел на второе место в России по суточной продуктивности коров

Калужская область по приросту производства молока стала лучшей в стране
Иллюстрация: Admoblkaluga.ru
На молочной ферме

Калуга, 20 июня 2019, 18:15 — REGNUM  По суточной продуктивности коров Калужская область — вторая в России, по приросту производства молока калужане стали первыми в стране. Об этом заявил министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов в рамках видеоконференции с участием начальников профильных управлений и отделов администраций муниципальных районов, руководителей сельскохозяйственных организаций региона.

Глава сельхозведомства подчеркнул, что текущая ситуация в животноводстве региона отражает положительные сдвиги, которые произошли в отрасли за последнее время. Ввод в эксплуатацию новых молочных комплексов, применение современных технологий позволили добиться калужским аграриям серьезных успехов в производстве молока.

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в июне лидерами по среднесуточному надою стали сельхозорганизации Ленинградской (23,6 кг), Калужской (22,8 кг), Липецкой (22,4 кг), Калининградской (22 кг) и Тульской (22 кг) областей.

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Сельское хозяйство
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