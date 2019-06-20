Кадыров рассказал, как в Чечне справляются с антироссийскими санкциями

Грозный, , 18:11 — REGNUM В Чечне за последние годы удалось достичь ощутимых результатов в производстве продуктов питания, в том числе идет активное замещение на рынке тех продуктов и товаров, которые попали под санкции Запада. Сельхозпродукция, производимая в республике, реализуется не только в России, но и в других странах. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обсуждаемые в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы.

«Принятые меры позволили нам достичь отличных результатов в вопросах развития крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимательства. Только в 2018 году произведено продукции на сумму 24 124,1 млн рублей, в том числе в КФХ — на 2270,5 млн рублей или 9,4%», — отметил чеченский лидер.

По его словам, в субъекте зарегистрировано всего 4137 крестьянско-фермерских хозяйств, в которых заняты более 10 тыс. человек.

Напомним, в ходе «прямой линии» президент РФ высказался о положительном эффекте от антироссийских санкций. По его словам, импортозамещение заставило РФ активно развиваться, в том числе и в тех направлениях, которые ранее отставали от западных производителей.

«Если бы мне сказали тогда, что мы будем экспортировать сельхозпродукцию на 25,7 млрд долларов… Да мы бы рассмеялись в лицо. Сказали бы этому человеку: спасибо за добрые, но невыполнимые пожелания. Но сейчас это факт», — заявил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что в настоящее время целью России является доведение экспорта продукции до 45 млрд долларов.