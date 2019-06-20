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Уолл-стрит: Nasdaq преодолел 8000 пунктов, S&P — зафиксировал новый рекорд

Экономика

Dow Jones уверенно держится выше 26 500 пунктов

Уолл-стрит: Nasdaq преодолел 8000 пунктов, S&P — зафиксировал новый рекорд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биржа

Нью-Йорк, США, 20 июня 2019, 17:44 — REGNUM  Фондовый рынок США в очередной раз открылся в «зеленой зоне» после заявлений ФРС о грядущем снижении базовой ставки и в ожидании переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпинем, 20 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс S&P 500 поставил новый рекорд — индекс открылся повышением на 23,14 пункта (0,79%), на уровне 2949,60 пункта. Индекс Nasdaq вырос на открытии на 100,12 пункта (1,25%), до 8087,45 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones уверенно держится выше 26 500 — на открытии индекс поднялся ещё на 161,38 пункта (0.61%), до 26 665,38 пункта.

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