Четверг, 20 Июня 2019 года
18:16:42 МСК

57 новых судов построят для Ленского бассейна до 2036 года

Экономика

39 судов будут модернизированы

57 новых судов построят для Ленского бассейна до 2036 года
Иллюстрация: Morflot.ru
Жатайский судоремонтно-судостроительный завод

Архангельск, 20 июня 2019, 17:58 — REGNUM  Флот Ленского бассейна критически устарел. Об этом на конференции «Судостроение в Арктике» сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Агния Симонова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, средний возраст судов, осуществляющих перевозки внутри республики, составляет 37 лет. Однако в ближайшие семь лет ситуация должна измениться.

«Реализуется программа по развитию водных путей и транспорта Ленского бассейна до 2036 года. В рамках не предусмотрена Модернизация и реновация 39 единиц флота и строительство 57 судов, а также строительство судоверфи стоимостью 29,18 млрд. рублей», — заявила она.

Добавим, что речь идет о строительстве Жатайской судоверфи. Первый этап реализации этого проекта предусматривает строительство высокотехнологичного судостроительного комплекса мощностью 10 судов в год и создание комплекса по утилизации списанных судов. Стоимость первого этапа составляет 5,7 млрд рублей. Изыскания на реализацию второго этапа, предполагающего реконструкцию объектов судоремонтного завода, продолжаются, заявила замминистра.

Напомним, международный форум «Судостроение в Арктике» стартовал сегодня в Архангельске. В программе мероприятия пять сессий, посвященных, в частности, строительству и проектировке судов для пассажирских перевозок и освоения шельфа, а также экологическим аспектам использования СПГ на флоте в условиях Арктики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судостроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить