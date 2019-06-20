57 новых судов построят для Ленского бассейна до 2036 года

Архангельск, , 17:58 — REGNUM Флот Ленского бассейна критически устарел. Об этом на конференции «Судостроение в Арктике» сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Агния Симонова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, средний возраст судов, осуществляющих перевозки внутри республики, составляет 37 лет. Однако в ближайшие семь лет ситуация должна измениться.

«Реализуется программа по развитию водных путей и транспорта Ленского бассейна до 2036 года. В рамках не предусмотрена Модернизация и реновация 39 единиц флота и строительство 57 судов, а также строительство судоверфи стоимостью 29,18 млрд. рублей», — заявила она.

Добавим, что речь идет о строительстве Жатайской судоверфи. Первый этап реализации этого проекта предусматривает строительство высокотехнологичного судостроительного комплекса мощностью 10 судов в год и создание комплекса по утилизации списанных судов. Стоимость первого этапа составляет 5,7 млрд рублей. Изыскания на реализацию второго этапа, предполагающего реконструкцию объектов судоремонтного завода, продолжаются, заявила замминистра.

Напомним, международный форум «Судостроение в Арктике» стартовал сегодня в Архангельске. В программе мероприятия пять сессий, посвященных, в частности, строительству и проектировке судов для пассажирских перевозок и освоения шельфа, а также экологическим аспектам использования СПГ на флоте в условиях Арктики.