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Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном

Экономика

Brent подорожала до $64,21 за баррель

Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 20 июня 2019, 17:30 — REGNUM  Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на $2,39 (3,87%), до $64,21 за баррель. Нефть марки WTI выросла в цене на $2,72 (5,04%), до $56,69 за баррель.

Цены на нефть также поддерживают заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с главой КНР Си Цзиньпином для прекращения торговой войны с Китаем.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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