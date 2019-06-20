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Законопроект об «IT-песочницах» в регионах ждут в Госдуме до конца года

Экономика

В Госдуме также поддержали введение льгот для отечественных специалистов в сфере информационных технологий

Москва, 20 июня 2019, 17:20 — REGNUM  Внесение законопроекта об «IT-песочницах» ожидается в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Он обратил внимание на то, что отвечая на вопрос гендиректора Яндекса в России Елены Буниной, президент РФ Владимир Путин выразил мнение о необходимости развития практики правовых и технологических «песочниц» для IT-компаний, которые следует организовывать в различных регионах страны.

«Соответствующая законодательная инициатива ожидается к внесению в Государственную думу в этом году», — сообщил Левин.

Ему также «представляется перспективным расширение системы государственной поддержки для отечественных специалистов, занятых в области разработки программного обеспечения: введение дополнительных налоговых преференций, организационные меры по созданию новых рабочих мест в стратегически важных отраслях».

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