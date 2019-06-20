Четверг, 20 Июня 2019 года
17:17:03 МСК

В Туркмении собрали свыше миллиона тонн пшеницы

Экономика

Всего планируется собрать 1,6 миллиона тонн пшеничного зерна

Ашхабад, 20 июня 2019, 17:16 — REGNUM  Аграрии Туркмении продолжают сбор урожая зерновых, на заготовительные пункты уже поступило около 1 миллион 15 тысяч тонн пшеницы, пишет «Туркменистан сегодня».

«Достижение этого высокого рубежа дает уверенность в том, что земледельцы справятся с главной задачей страды-2019 — без потерь собрать весь выращенный урожай и доставить в закрома родины 1 миллион 600 тысяч тонн отборного зерна», — подчеркивают туркменские государственные СМИ.

Читайте также: Туркмения планирует закупать пшеницу в Ставрополье

ИА REGNUM напоминает, что на юге Туркмении из-за длительных и обильных проливных дождей сильно пострадали поля с пшеницей, ячменем и хлопчатником. Местные аграрии утверждают, что урожай зерновых фактически уничтожен.

Отметим также, что низкий уровень урожайности пшеницы в 2018 году привел к возникновению дефицита муки и хлеба в государственных магазинах Туркмении. Нехватка продовольствия продолжается до сих пор.

Читайте также: Из-за проливных дождей затопило поля с овощами на юге Туркмении

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дефицит продовольствия в Туркмении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить