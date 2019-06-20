В Туркмении собрали свыше миллиона тонн пшеницы

Ашхабад, , 17:16 — REGNUM Аграрии Туркмении продолжают сбор урожая зерновых, на заготовительные пункты уже поступило около 1 миллион 15 тысяч тонн пшеницы, пишет «Туркменистан сегодня».

«Достижение этого высокого рубежа дает уверенность в том, что земледельцы справятся с главной задачей страды-2019 — без потерь собрать весь выращенный урожай и доставить в закрома родины 1 миллион 600 тысяч тонн отборного зерна», — подчеркивают туркменские государственные СМИ.

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ИА REGNUM напоминает, что на юге Туркмении из-за длительных и обильных проливных дождей сильно пострадали поля с пшеницей, ячменем и хлопчатником. Местные аграрии утверждают, что урожай зерновых фактически уничтожен.

Отметим также, что низкий уровень урожайности пшеницы в 2018 году привел к возникновению дефицита муки и хлеба в государственных магазинах Туркмении. Нехватка продовольствия продолжается до сих пор.

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