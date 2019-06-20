Главный акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет

Москва, , 17:05 — REGNUM Владелец крупного российского банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба банка «Уралсиб».

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении пресс-службы банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в июне 2018 года в прессе появилась информация о том, что Коган серьезно болен. По неподтверждённым данным, у него был инсульт.

На данный момент активы «Уралсиба» оцениваются в 523 млрд рублей. По итогам I квартала 2019 года банк занимал 19-е место среди российских банков. Коган владел 81,81% акций банка «Уралсиб». В банк он пришел в 2015 году, когда Банк России объявил о санации «Уралсиба». При этом Коган лично занимался санацией банка.