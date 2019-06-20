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«Избавляться от непрофильных активов»: Зеленский за масштабную приватизацию

Экономика

Провалы предыдущих лет президента не смущают

«Избавляться от непрофильных активов»: Зеленский за масштабную приватизацию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 20 июня 2019, 16:55 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею масштабной приватизации в ближайшее время.

Об этом он заявил на встрече с украинским бизнесом в Киеве сегодня, 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию», — сказал Зеленский.

От конкретных прогнозов — когда, какие предприятия и за какие деньги могут быть проданы — президент Украины воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что разговоры о масштабной приватизации госимущества на Украине ходят уже несколько лет, однако пока ни одного весомого актива продать не удалось. В 2018 году официальный план приватизации был выполнен всего на 1%. В этом году госбюджет предусматривает поступление от приватизации 17 млрд гривен, однако по всей видимости, результат будет сопоставим с показателями предыдущего года.

Хоть как-то двигается на Украине т.н. «малая приватизация» — согласно официальным данным, с начала года такие продажи принесли в госбюджет около 190 млн грн.

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Социально-экономический кризис на Украине
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