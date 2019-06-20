Косачёв: цифры соотношения потерь от санкций прозвучали впервые

Москва, , 16:53 — REGNUM Потери от кризиса в сфере международных отношений непропорциональный и должны впечатлить европейцев, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Потери от кризиса в отношениях взаимны, причем непропорциональны — на 50 млрд долларов российских потерь приходится 240 млрд европейских. По-моему, эта цифра звучит впервые, и она, на мой взгляд, должна впечатлить тех самых европейцев, которые загнали себя в санкционную ловушку, продлевая автоматически экономические и иные меры против России», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор также обратил внимание на то, как «весьма категорично» Путин отвел тезис о том, что, мол, если выполнить все требования к нам со стороны Запада, который ввел санкции против России, то ситуация намного улучшится.

«Сдаваться и пренебрегать фундаментальными национальными интересами никто не будет. Проблемы удалось решить — «включили мозги», обеспечили импортозамещение, извлекли и выгоды, и уроки», — подчеркнул парламентарий.