Зеленский расхвалил украинскому бизнесу валютную либерализацию

Киев, , 16:36 — REGNUM С 20 июня бизнес Украины освободили от обязательств продавать Нацбанку часть валютной выручки.

Об этом 20 июня в Киеве на встрече с украинскими бизнесменами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для мены лично вы являетесь коллективным клиентом Украины, заказчиком государственных сервисов, на благо которого работает моя команда. Хочу вас поздравить с маленькой победой. С сегодняшнего дня никто не будет заставлять вас продавать валюту… Да, требование про обязательную продажу валютной выручки перестает действовать. Это не только уменьшение ограничений для бизнеса, это еще и признак макрофинансовой стабильности в стране», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что это решение, в первую очередь, украинского Нацбанка и пообещал защищать независимость регулятора.

«За это и за другое можем поблагодарить Национальный банк Украины. Спасибо. Уверен, что это результат его независимости. Я буду её уважать и защищать», — заявил Зеленский.

Украинские экономисты в целом также поддерживают решение Нацбанка, однако напоминают, что ситуация достаточно быстро может измениться.

В частности, по прогнозу экономиста Бориса Кушнирука, высказанного в комментарии изданию «Сегодня», пока ситуация с мировыми ценами на сырье благоприятна, рисков нет, однако как только они появятся, НБУ вернет норму.

«В ситуации стабильной — это хорошо. Потому устанавливать обязательную продажу действительно не нужно… Но это временная ситуация, потому что, к сожалению, я не уверен, что мы сможем сохранить эту отмену надолго, в связи с проблемами, с которыми мы сможем столкнуться в дальнейшем», — отметил экономист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине действовало требование по обязательной продаже юридическими лицами 50% валютной выручки, потом Нацбанк снизил эту норму до 30%.