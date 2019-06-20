Мэр Екатеринбурга отреагировал на призыв «амнистировать» киоски

Екатеринбург, , 16:41 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга рассмотрит пролонгацию договоров с теми киосками, которые ранее обещали не трогать три года после их реконструкции. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский, говорится в официальном сообщении мэрии. .

Чиновники сначала заключат с предпринимателями договоры на год. После этого власти «будут смотреть пролонгацию договоров» с теми владельцами, которые реконструировали свои киоски к Чемпионату мира по футболу-2018 и получили обещание предыдущей команды мэрии не трогать объекты ещё три года после этого.

Кроме того, будут проведены опросы граждан и экспертов, не забудут и самих предпринимателей, обещает Высокинский.

Напомним, в мэрии планируют к 2023 году серьёзно почистить центр Екатеринбурга от нестационарных объектов торговли. Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько призвал дать обещанные три года покоя для владельцев киосков, которым обещали эти условия. В мэрии уже создана рабочая группа по вопросу.

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