Ростов-на-Дону потерял застройщика — финская компания продаёт земли

Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Финская строительная компания «ЮИТ» приняла новую стратегию российского подразделения, согласно которой завершает свою деятельность в Ростове-на-Дону. Строящихся объектов у компании нет, имеющиеся в собственности земли застройщик намерен продать.

«Такое решение было принято 19 июня. Это связано с тем, что сегодня у строительства высокая себестоимость, учитывая наши стандарты качества и безопасности возводимых объектов. А сложившиеся цены на рынке не позволяют вести эту деятельность рентабельно. Нам поставлена задача завершить деятельность до конца года. Мы будем продавать наши четыре земельных участка (три на Сиверса общей площадью 2 га и один на Горсоветской — 0,8 га), завершать благоустройство построенных домов, реализовывать оставшиеся квартиры, парковки и объекты коммерческой недвижимости», — цитирует руководителя ростовского подразделения компании Андрея Шумеева издание «Город N».

По его словам, в настоящее время свою деятельность продолжает компания «ЮИТ-Дон-сервис», обслуживающая сданные дома.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте строительного концерна, «ЮИТ-Дон» — дочерняя компания финской компании, была учреждена в 2007 году. В Ростове-на-Дону застройщик построил восемь жилых комплексов.

Финская компания «ЮИТ» имеет также представительства в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Тюмени.